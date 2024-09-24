Яке грошове забезпечення військових під час відпустки: роз’яснення Міноборони

В Україні фінансове забезпечення військовослужбовців ЗСУ під час відпусток регулюється спеціальним розпорядженням Міноборони. Існує система щомісячних базових та додаткових грошових виплат, а також одноразові додаткові винагороди. Про це інформує АрміяInform.

Фінансування під час відпочинку

Варто нагадати, що основна відпустка надається військовим до 10 діб із збереженням грошового утримання.

Інший тип відпустки - за сімейними обставинами чи з інших вагомих причин. Її тривалість може сягати 10 днів, при цьому також зберігаються всі виплати.

Після звільнення з полону, якщо боєць бажає продовжити службу, але потребує відновлення, йому може бути надана додаткова відпустка зі збереженням фінансування тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

Крім того, існує відпустка за висновком ВЛК для лікування через хворобу, поранення чи контузію. Тривалість такої відпустки визначають медики, але загальний термін лікування не може перевищувати 12 місяців. Весь цей час за військовослужбовцем зберігаються всі виплати.

Також відпустка може надаватися за знищення ворожої техніки, і в цьому випадку виплати теж зберігаються.

Обсяг грошового забезпечення у 2024 році

Мінімальний розмір грошових виплат у 2024 році становить 20 130 гривень. Проте слід враховувати, що на цю суму впливає багато факторів.

Основні складові грошового забезпечення включають:

оклад за посадою;

оклад за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

На період воєнного стану запроваджено додаткову винагороду військовим. Розміри цієї винагороди варіюються від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця. Максимальну суму отримують військові, які беруть участь у бойових діях на передовій.

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Таку ж суму виплачують тим, хто:

перебуває на лікуванні після поранення;

опинився в полоні.

Військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами, отримують 30 тисяч гривень.

Тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового керівництва, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами, виплачують 50 тисяч гривень.

Додатково, 6 тисяч гривень виплачують військовослужбовцям строкової служби, а 2 350 гривень - курсантам.

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