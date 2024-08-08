Яке покарання чекає, якщо не з'явитись за повісткою до ТЦК

Згідно з останніми нормами мобілізаційного законодавства, особа, яка отримала повістку, зобов’язана з’явитися в установлений час у вказаному ТЦК та СП. У разі невиконання цього обов’язку військовозобов'язаний може зіткнутися з певними санкціями.

Одержавши повістку, військовозобов’язаний повинен у найкоротший строк, але не пізніше трьох днів від визначених у повістці дати та часу прибуття, повідомити ТЦК про причини неявки особисто або через інші доступні канали зв’язку та забезпечити свою присутність у ТЦК протягом семи календарних днів. Про це пише 24 канал.

Визнані законними обставини для неприбуття за повісткою включають:

недугу особи;

перешкоду стихійного характеру;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, подружжя, дітей, братів, сестер, дідусів, бабусь) або родича подружжя.

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У разі, коли особа не з’являється до ТЦК і не повідомляє про причину своєї відсутності, військовий комісаріат має право оголосити таку особу в розшук.

У такому випадку поліція має повноваження затримати особу та доставити її до ТЦК.

Якщо правоохоронці не в змозі затримати особу, то можливі наступні санкції:

накладення штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч;

обмеження в праві керування транспортним засобом через суд до моменту появи за повісткою.

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