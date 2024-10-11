Яке покарання чекає військовозобов‘язаних, які не оформили військовий квиток

В Україні кожен чоловік, який підлягає військовому обов'язку, повинен бути зареєстрований у військовому обліку та мати відповідний документ. Одним з таких документів є військовий квиток. Щоб отримати його або оновити свої дані, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Нехтування цією вимогою вважається порушенням правил військового обліку.

Юристи Безоплатної правничої допомоги пояснили, які наслідки можуть бути для військовозобов'язаних українців, які досі не отримали військовий квиток.

Коли необхідно отримати військовий квиток

Важливо розуміти, що отримання військового квитка - це обов'язок громадянина, а не його право. Українці мають з'явитися до ТЦК для оформлення цього документа у таких випадках:

Досягнення призовного віку; Завершення навчання на військовій кафедрі.

Наслідки відсутності військового квитка

Уникнення отримання військового квитка (наприклад, щоб уникнути мобілізації чи уточнення облікових даних) може призвести до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 210-1 КУпАП.

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Для призовників, військовозобов'язаних і резервістів передбачено штрафи від 3 400 до 5 100 грн, а за повторне порушення протягом року - від 5 100 до 8 500 грн. У період воєнного стану ці суми зростають до 17 000 - 25 500 грн.

Такі санкції застосовуються також за інші порушення, включаючи:

Неявку до ТЦК за повісткою;

Відмову від проходження медичної комісії;

Несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

Крім того, згідно з ч. 6 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усі громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліції.

Відсутність документа або відмова його пред'явити є прямим порушенням вимог. За це особу можуть затримати представники поліції та притягнути до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 2 ст. 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

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