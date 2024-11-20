Який борг за воду та теплопостачання гарантує відключення послуг

З початку 2024 року в Україні набули чинності нові правила щодо боржників за комунальні послуги. Комунальні підприємства отримали право припиняти надання послуг споживачам, які мають значну заборгованість.

На прикладі КП "Прилукитепловодопостачання" можна побачити, як реалізується це право: підприємство відключає послуги у квартирах, де заборгованість перевищує 20 тисяч гривень. Однак технічні особливості багатоквартирних будинків дозволяють відключати лише водопостачання та каналізацію, оскільки відключення опалення може вплинути на інших мешканців. Про це йдеться у матеріалі "Суспільного".

Для відновлення водопостачання та водовідведення споживачам необхідно повністю погасити заборгованість та додатково сплатити 2500 гривень за повторне підключення.

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Для уникнення відключення та додаткових витрат споживачам пропонується укласти договір про реструктуризацію боргу. Такий крок не лише дозволить сплачувати заборгованість частинами, але й збереже можливість оформлення субсидії.

Нагадаємо, ми вже писали, хто отримає 50% знижки на послуги житлово-комунальних послуг.

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