Який маринад для шашлика зробить його соковитим і м’яким: поради з приготування

Друга половина весни – час багатьох відкритих заходів та вечірок, де не обійтися без шашлику. І якщо ви хочете, щоб ваш шашлик вийшов м'який та соковитий, а смакові відчуття приголомшливі, ви повинні знати, як правильно замаринувати м'ясо та як правильно його приготувати на мангалі.

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В чому маринувати м'ясо на шашлик

Перш за все, необхідно вибрати якісне м'ясо. Найкраще для шашлику підходять свинина, баранина та яловичина. Перед тим як замаринувати м'ясо, його потрібно ретельно вимити та обсушити.

Тепер про маринування. Це один з ключових моментів приготування шашлику. Зазвичай, замариновувати м'ясо слід за допомогою олії, лимонного соку, прянощів та інших інгредієнтів. Однак, найкращий спосіб замаринувати м'ясо – це використовувати йогурт. Йогурт має кислий смак, який допомагає м'ясу стати м'якшим та соковитішим. До йогурту можна додати часник, сіль, перець, коріандр, паприку та інші прянощі, щоб додати більше смаку.

Замаринуйте м'ясо у холодильнику на 4-6 годин або ще краще – на ніч. Потім вийміть м'ясо з холодильника та дайте йому добре прогрітися до кімнатної температури перед приготуванням.

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Як готувати шашлик на мангалі

Після того, як м'ясо замаринувалося, можна перейти до процесу приготування шашлику. Ось декілька корисних порад:

Перед початком готування потрібно добре розігріти мангал. Вогонь повинен бути досить сильним, щоб шашлик підсмажувався швидко, а зберіг м'якість та соковитість;

М'ясо потрібно розкладати на шампури з певним інтервалом між шматочками, щоб вони не перекривали один одного. Це дозволить рівномірно просмажувати кожний шматочок з усіх боків;

Під час готування шашлику необхідно звертати його з правильної сторони. Першу сторону можна просмажувати близько 5-7 хвилин, а потім перевернути й продовжувати готування ще 5-7 хвилин. Якщо м'ясо дуже товсте, можна додатково просмажувати кожну сторону ще 2-3 хвилини;

Після готування шашлику потрібно дати йому трохи "відпочити" – краще взяти його з мангала і покласти на тарілку або до миски з кришкою на 5-10 хвилин. Під час цього часу м'ясо стабілізується, а соки рівномірно розподіляться по всьому шматочку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як замаринувати м'ясо для шашлику всього за 15 хвилин.

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