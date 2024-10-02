Який штраф можуть заплатити водії за 'лису резину'

Українські водії повинні бути готові до посиленого контролю за технічним станом своїх автомобілів. Зокрема, особливу увагу варто приділити стану шин.

За порушення правил експлуатації шин передбачені штрафи. Відповідно до правил дорожнього руху, мінімальна висота малюнка протектора повинна становити не менше 1,6 мм для легкових авто та 1 мм для вантажних автомобілів. Для автобусів цей показник становить 2 мм, а для мотоциклів та мопедів – 0,8 мм.

Окрім цього, заборонено використовувати шини з пошкодженнями, порізами або різними малюнками протектора на одному автомобілі. Це пов'язано з тим, що стан шин напряму впливає на безпеку руху, особливо взимку, коли ризик аварій значно зростає.

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Поліція регулярно перевіряє стан шин під час зупинок автомобілів, особливо в зимовий період. Якщо висота протектора не відповідає нормам, водію загрожує штраф у розмірі 340 гривень. У деяких випадках автомобіль може бути затримано до усунення порушення.

Повторне порушення протягом року може обернутися більш суворим покаранням – позбавленням права керування на строк від трьох до шести місяців. Також страхові компанії можуть відмовити у виплаті компенсації за ДТП, якщо шини не відповідали встановленим стандартам.

Важливим аспектом для водіїв є питання використання різних шин на автомобілі. Встановлення покришок з різними малюнками протектора дозволяється лише на різних осях, але шиповані шини повинні бути однаковими на всіх колесах. Використання шин різних виробників можливе, але вони повинні бути схожими за характеристиками.

Що буде, якщо не поствити ''зимню гуму'' на всі колеса. Джерело: ascania-shina.com Що буде, якщо не поствити ''зимню гуму'' на всі колеса. Джерело: ascania-shina.com

Що стосується різної ширини шин на передній і задній осі, це допустимо лише як тимчасове рішення, з умовою, що ширші шини встановлюються на задню вісь. Однак встановлювати шини з різним радіусом категорично заборонено, якщо це не передбачено заводською комплектацією авто.

Важливо також пам'ятати, що на одній осі не можна поєднувати зимову та літню гуму, адже це порушує закон і може стати причиною втрати керованості автомобілем.

Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. На зображенні потрібно визначити, який зі знаків дозволяє поворот ліворуч.

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