Какой штраф могут заплатить водители за ''лысую резину''

Украинские водители должны быть готовы к усиленному контролю за техническим состоянием своих автомобилей. В частности, особое внимание следует уделить состоянию шин.

За нарушение правил эксплуатации шин предусмотрены штрафы. Согласно правилам дорожного движения, минимальная высота рисунка протектора должна составлять не менее 1,6 мм для легковых автомобилей и 1 мм для грузовых автомобилей. Для автобусов этот показатель составляет 2 мм, а для мотоциклов и мопедов – 0,8 мм.

Кроме этого, запрещено использовать шины с повреждениями, порезами или разными рисунками протектора на одном автомобиле. Это связано с тем, что состояние шин напрямую влияет на безопасность движения, особенно зимой, когда риск аварий значительно возрастает.

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Полиция регулярно проверяет состояние шин при остановках автомобилей, особенно в зимний период. Если высота протектора не соответствует нормам, водителю грозит штраф в размере 340 гривен. В некоторых случаях автомобиль может быть задержан до устранения нарушения.

Повторное нарушение в течение года может обернуться более суровым наказанием – лишением права управления на срок от трех до шести месяцев. Также страховые компании могут отказать в выплате компенсации по ДТП, если шины не соответствовали установленным стандартам.

Важным аспектом для водителей есть вопросы использования различных шин на автомобиле. Установка покрышек с разными рисунками протектора разрешается только на разных осях, но шипованные шины должны быть одинаковыми на всех колесах. Использование шин различных производителей возможно, но они должны быть схожими по характеристикам.

Что будет, если не поставить ''зимнюю резину'' на все колеса. Источник: ascania-shina.com

Что касается разной ширины шин на передней и задней оси, это допустимо лишь как временное решение с условием, что более широкие шины устанавливаются на заднюю ось. Однако устанавливать шины с разным радиусом категорически запрещено, если это не предусмотрено заводской комплектацией авто.

Важно также помнить, что на одной оси нельзя совмещать зимнюю и летнюю резину, ведь это нарушает закон и может стать причиной потери управляемости автомобилем.

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