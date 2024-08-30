Який штраф може отримати водій за керування авто без страховки

Керування транспортним засобом без обов'язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ) в Україні є серйозним правопорушенням, яке тягне за собою неприємні наслідки. Розглянемо детальніше, які штрафи загрожують водіям, що ігнорують це правило, а також які інші ризики вони беруть на себе. Про це пише РБК.

Штраф за відсутність автоцивілки

Згідно з чинним законодавством, за керування транспортним засобом без поліса ОСЦПВ передбачено адміністративну відповідальність. Розмір штрафу становить 425 гривень (25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Наслідки ДТП без автоцивілки

Однак, штраф – це далеко не найсерйозніший наслідок. У разі дорожньо-транспортної пригоди, винуватцем якої стане водій без страховки, він буде зобов’язаний самостійно відшкодовувати всі завдані збитки потерпілим. А це можуть бути значні суми, особливо якщо мова йде про пошкодження іншого транспортного засобу, травмування людей або матеріальну шкоду.

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Щоб уникнути фінансових проблем у разі ДТП, експерти рекомендують укладати додаткові договори страхування, які збільшують страхову суму. Це дозволить перекласти основний тягар відповідальності на страхову компанію.

Навіть якщо ви тільки що придбали автомобіль і переганяєте його до місця реєстрації, пам’ятайте: транзитні номери не звільняють вас від обов’язку мати поліс ОСЦПВ. Для таких випадків існують спеціальні короткострокові поліси, які діють протягом 10-15 днів.

Їзда без автоцивілки – це не лише порушення закону, а й величезний ризик для вашого бюджету. Навіть невелика ДТП може призвести до значних фінансових втрат. Тому, щоб убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху, обов’язково оформляйте поліс ОСЦПВ перед тим, як сідати за кермо.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українських водіїв чекають штрафи за не ввімкнене світло фар.

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