Який рівень зарплати дозволить отримувати пенсію від 10 тисяч при 40 роках стажу

Розмір майбутньої пенсії залежить від тривалості набутого стажу. Крім того, на остаточну суму впливає рівень заробітної плати, яку отримував працівник.

Також на майбутню пенсійну виплату впливає і вік виходу на заслужений відпочинок. Про це інформує "24 Канал".

Для зручності розрахунку майбутньої пенсії можна скористатися пенсійним калькулятором.

Чим більше років людина працює, тим менший рівень зарплати їй необхідний для отримання відповідної пенсії. Розглянемо випадок, коли людина накопичила 40 років стажу.

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До прикладу, якщо вона планує вийти на пенсію у 60 років, то для цього буде достатньо отримувати заробітну плату в розмірі 22,6 тисячі гривень.

Який рівень зарплати дозволить отримувати пенсію від 10 тисяч при 40 роках стажу. Джерело: Пенсійний калькулятор / скриншот Який рівень зарплати дозволить отримувати пенсію від 10 тисяч при 40 роках стажу. Джерело: Пенсійний калькулятор / скриншот

Якщо ж людина планує вийти на заслужений відпочинок у 63 роки та отримувати пенсію не менше 10 тисяч гривень, їй потрібно мати заробітну плату щонайменше 19,2 тисячі гривень.

Який рівень зарплати дозволить отримувати пенсію від 10 тисяч при 40 роках стажу. Джерело: Пенсійний калькулятор / скриншот Який рівень зарплати дозволить отримувати пенсію від 10 тисяч при 40 роках стажу. Джерело: Пенсійний калькулятор / скриншот

Якщо виходити на пенсію у 65 років, то для цього буде достатньо заробітної плати в розмірі 17,4 тисячі гривень.

Який рівень зарплати дозволить отримувати пенсію від 10 тисяч при 40 роках стажу. Джерело: Пенсійний калькулятор / скриншот Який рівень зарплати дозволить отримувати пенсію від 10 тисяч при 40 роках стажу. Джерело: Пенсійний калькулятор / скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію отримуватимуть українці з зарплатою 8 000 грн.

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