Якою буде пенсія в громадян без достатньої кількості стажу

У системі пенсійного забезпечення України передбачена спеціальна підтримка для громадян, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього трудового стажу для отримання звичайної пенсії.

Держава пропонує альтернативне рішення у вигляді соціальної пенсії. Її розмір обчислюється як відмінність між встановленим прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян та середньомісячним доходом на одного члена сім'ї за попередні півроку. Про це повідомляє 24 Канал.

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Важливо зазначити, що верхня межа такої соціальної виплати обмежена – вона не може бути більшою за прожитковий мінімум для працездатних осіб, який наразі становить 3 028 гривень.

Основні критерії для отримання соціальної пенсії:

- Досягнення 65-річного віку

- Наявність трудового стажу менше 15 років

Для довідки: сьогодні в Україні діє градація необхідного стажу залежно від віку виходу на пенсію:

- 60 років – потрібно мати 31 рік стажу

- 63 роки – необхідно 21 рік стажу

- 65 років – мінімум 15 років стажу

Нагадаємо, ми вже писали, коли вчителі можуть вийти на пенсію.

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