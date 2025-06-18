Рівень пенсійних виплат в Україні залежить не лише від років страхового стажу, які набула особа. Значення також мають розмір її заробітної плати та вік, у якому людина вирішує піти на пенсію.

Щоб визначити розмір майбутньої пенсії за наявності 20 років стажу, слід взяти до уваги розмір отримуваної зарплатні. До прикладу, можна розрахувати пенсію, виходячи із середньої зарплати за І квартал 2025 року, яка становила 23 460 гривень. Про це пише "24 Канал".

Слід нагадати, що у 2025 році в Україні оновилися вимоги щодо тривалості страхового стажу, які впливають на вік виходу на пенсію.

Щоб мати право на пенсію у 60 років, необхідно набути щонайменше 32 роки страхового стажу – це правило однакове для чоловіків і жінок.

Вийти на пенсію у 63 роки можуть ті, хто має від 22 до 31 року стажу.

Для отримання пенсії у 65 років потрібно мати страховий стаж від 15 до 21 року.

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Отже, особа з 20 роками страхового стажу може претендувати на пенсію лише після досягнення 65-річного віку. Вийти на пенсію у 60 або 63 роки за таких умов наразі неможливо.

У випадку, якщо людина має 20 років стажу, заробляла 23 460 гривень і виходить на пенсію у 65 років, її щомісячна виплата становитиме 5 757 гривень.

Яку пенсію отримуватиме українець, що має 20 років стажу: подробиці. Джерело: Скріншот з пенсійного калькулятора Яку пенсію отримуватиме українець, що має 20 років стажу: подробиці. Джерело: Скріншот з пенсійного калькулятора

Втім, пенсійна виплата буде більшою, якщо особа з такою ж зарплатою та 20-річним страховим стажем вийде на пенсію у 67 років. У такому разі розмір пенсії становитиме 6 374 гривні.

Яку пенсію отримуватиме українець, що має 20 років стажу: подробиці. Джерело: Скріншот з пенсійного калькулятора Яку пенсію отримуватиме українець, що має 20 років стажу: подробиці. Джерело: Скріншот з пенсійного калькулятора

У разі, якщо рівень заробітної плати був нижчим, розмір пенсії при 20 роках стажу також буде меншим.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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