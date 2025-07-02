Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу

Розмір пенсії визначається кількома чинниками, серед яких важливу роль відіграє набутий стаж. Крім того, значний вплив має розмір доходу особи.

Вік також є важливим фактором для виходу на пенсію, зазначає "24 Канал". Цього року, якщо людина має лише 15 років стажу, вона зможе вийти на пенсію лише в 65 років. Вийти на заслужений відпочинок раніше не вийде, оскільки для цього потрібен більший накопичений стаж для віку 60 чи 63 роки.

Розглянемо кілька прикладів, коли дохід особи становить:

мінімальну заробітну плату – 8 тисяч гривень;

середній дохід (за підсумками першого кварталу 2025 року) – 23 460 гривень.

Якщо людина виходить на пенсію у 65 років, має 15 років стажу та отримує мінімальну зарплату, її фактична пенсія складе близько 1,3 тисячі гривень.

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Проте уряд визначив мінімальний розмір пенсії, яку має отримувати кожен пенсіонер. У цьому випадку виплата буде збільшена до 3 038 гривень, тобто, пенсіонеру доплатять до мінімальної суми.

Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор

Пенсія буде вищою, якщо враховувати середній дохід за зазначених умов, і становитиме приблизно 3,9 тисячі гривень.

Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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