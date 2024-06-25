Яку зарплатню отримують мобілізовані під час навчання: відповідь військового

В ході первинної підготовки, мобілізовані особи в Україні заробляють стартову суму у розмірі 20 тисяч гривень як базову оплату. Коли навчання завершено і вони розпочинають виконувати свої завдання, їхній дохід збільшується, і в залежності від посади та місця служіння, може варіюватися від 20 тисяч до 120 тисяч гривень щомісяця.

Володимир Фітьо, представник Командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомив під час телемарафону, що новобранці, які проходять первинне військове навчання, отримують стартову зарплату.

Стартова зарплата для новобранців становить 20 тисяч гривень щомісяця. Фітьо зазначив, що це базовий дохід для осіб, які приєднуються до ЗСУ і проходять первинну підготовку. Тривалість навчання може варіюватися від 1 до 3 місяців, залежно від обраної спеціалізації.

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Для прикладу, піхотинці проходять одномісячну базову підготовку, тоді як для операторів-навідників, операторів безпілотників та інших фахівців навчання може тривати до трьох місяців. Деякі з мобілізованих також проходять підготовку за кордоном, включаючи Великобританію, Іспанію та Німеччину.

Після завершення первинного навчання і переходу до виконання службових завдань, заробітна плата військовослужбовців істотно збільшується. Вона може коливатися від 20 тисяч до 120 тисяч гривень на місяць, залежно від місця служби та виконуваних завдань.

Міністерство оборони України також запровадило систему додаткових винагород для військових, які виконують завдання підвищеної небезпеки чи важливості. Серед таких винагород:

30 тисяч гривень за розмінування в небойових умовах;

50 тисяч гривень для командирів та штабів, які очолюють підрозділи в бойових умовах;

100 тисяч гривень за розмінування в бойових зонах, а також для осіб з ракетних військ, артилерії та ППО;

70 тисяч гривень за виконання спеціальних завдань під час бойових дій на передовій.

Військовослужбовці, які активно залучені до бойових дій та ураження ворожих сил, отримують додаткові грошові бонуси. Такі заходи мають на меті підвищити ефективність та майстерність військових під час виконання завдань.

Із завершенням первинного етапу навчання, мобілізовані особи відправляються до своїх військових частин, де їх розподіляють за призначеннями. Початкова фінансова винагорода для солдата стартує з суми у 20 тисяч гривень після проходження навчального курсу.

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