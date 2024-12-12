Канцлер Німеччини Шольц заявив, що готовий до подальших переговорів з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність продовжити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, попри безрезультатну телефонну розмову.

Шольц зазначив, що остання телефонна розмова з Путіним була розчаруванням:

"Це було розчарування, тому що він просто знову повторив усі свої формули", — сказав канцлер. Про це пише Aachener Zeitung.

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Водночас Шольц підкреслив, що спілкування було необхідним, щоб донести до Путіна чіткий сигнал про те, що Німеччина не зменшить підтримку України. Він також закликав російського лідера вивести війська з України, щоб створити основу для мирного врегулювання.

"Це потрібно робити, і я робитиму це знову. Але ми не повинні плекати жодних ілюзій", — підсумував Шольц.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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