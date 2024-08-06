Категорія Б у військовому квитку: що це таке та чи дає право на відстрочку
З 2024 року в Україні відбулися суттєві зміни у порядку визначення придатності до військової служби. Ці зміни спрямовані на спрощення процедури та уніфікацію підходів до оцінки здоров’я військовозобов’язаних. Це передбачає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Ключові зміни:
Замість кількох категорій придатності тепер існують лише дві основні: "придатний" та "непридатний". Всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторне обстеження на ВЛК до 4 лютого 2025 року. Ці зміни не стосуються військовослужбовців, які вже проходять військову службу.
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Категорії придатності:
- Категорія А (придатний): Особа може виконувати будь-які військові завдання.
- Категорія Б (придатний з обмеженнями): Придатність до служби з певними обмеженнями, наприклад, за видом зброї або умовами служби.
- Категорія В (обмежено придатний): Придатність до служби в особливих умовах або на певних посадах.
- Категорія Г (тимчасово непридатний): Непридатність до служби на певний період часу через захворювання, яке потребує лікування. Після одужання особа повторно проходить ВЛК.
- Категорія Д (повна непридатність): Звільнення від військової служби через хронічні захворювання або інвалідність.
Важливо знати:
Особи з категорією Б потребують лікування для усунення обмежень. Медична комісія повинна вказати конкретний заклад охорони здоров'я та орієнтовні терміни лікування. Особи з інвалідністю II або III групи, отриманою після 24 лютого 2022 року, також підлягають перегляду на ВЛК. Всі особи, які підпадають під нові правила, повинні пройти повторне обстеження до 4 лютого 2025 року.
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