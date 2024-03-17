Київ планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок: спростування російського фейку

Український парламент розглядає правки та готується до голосування за урядовий законопроєкт щодо мобілізації. Втім, російська пропаганда розганяє фейки про буцімто плани Києва призвати три мільйони бездітних жінок.

Нібито Україна піде на такий крок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності збройних сил Росії. Про фейк повідомили у Telegram-каналі "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Стаття, на яку посилається російська пропаганда, є аналітичним матеріалом, в якому досліджується обсяг мобілізаційного резерву України. Водночас українські жінки можуть долучитись до Сил оборони виключно на добровільних засадах.

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"Обов'язок служити мають лише жінки, що мають медичний фах. У новому законопроєкті про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада, також не міститься положень про масову мобілізацію жінок", – йдеться у повідомленні.

Мета подібних вкидів – поширити панічні настрої в українському суспільстві та є частиною комплексних спроб спецслужб РФ зірвати мобілізацію в Україні.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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