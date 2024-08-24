Київстар змінить вартість тарифів: коли це станеться
Мобільний оператор Київстар оголосив про оновлення умов кількох популярних тарифів, як для абонентів передплати, так і для контрактників. З 1 вересня 2024 року абоненти зможуть скористатися збільшеними обсягами хвилин та мобільного інтернету.
У Київстарі повідомили, що зміни чекають на користувачів наступних пакетів:
- LOVE UA База
- LOVE UA Контракт
- LOVE UA Світло 2023
- LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія
- Максимальний Безлім 2019
Вас також зацікавить: Знижки на зв’язок: чи можуть пенсіонери в Україні заощадити на мобільних тарифах
Зазначається, що у тарифі Максимальний Безлім 2019 з'являться "Суперсили на вибір" та "Роумінг як вдома".
В Київстарі пояснили, що зростання споживання мобільного інтернету спонукало оператора до перегляду умов тарифів. Київстар зазначає, що збільшення обсягів послуг дозволить компанії інвестувати в розвиток мережі та забезпечити її стабільну роботу.
Що потрібно знати абонентам?
Повідомлення про зміни: всі абоненти, яких стосуються зміни, отримають SMS-повідомлення з детальною інформацією про нові умови та вартість тарифу щонайменше за 7 днів до введення змін.
Де дізнатися більше: детальну інформацію про нові умови можна отримати за безкоштовним номером 477*9 або в додатку "Мій Київстар".
Якщо запропоновані зміни не відповідають вашим потребам, ви можете обрати інший тариф, який більше підходить. Зробити це можна в додатку "Мій Київстар" або в розділі "Тарифи" на сайті оператора.
Який у мене тариф на Київстар?
Дізнатися свій тариф можна за запитом *100*01*2#. Або авторизуйтеся на сайті та перейдіть на сторінку "Тарифи". Перевірити тарифний план можна у додатку Мій Київстар чи за номером 466*66.
Нагадаємо, від 1 серпня 2024 року мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості деяких своїх тарифів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!