Київстар змінить вартість тарифів: коли це станеться

Мобільний оператор Київстар оголосив про оновлення умов кількох популярних тарифів, як для абонентів передплати, так і для контрактників. З 1 вересня 2024 року абоненти зможуть скористатися збільшеними обсягами хвилин та мобільного інтернету.

У Київстарі повідомили, що зміни чекають на користувачів наступних пакетів:

LOVE UA База

LOVE UA Контракт

LOVE UA Світло 2023

LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія

Максимальний Безлім 2019

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Зазначається, що у тарифі Максимальний Безлім 2019 з'являться "Суперсили на вибір" та "Роумінг як вдома".

В Київстарі пояснили, що зростання споживання мобільного інтернету спонукало оператора до перегляду умов тарифів. Київстар зазначає, що збільшення обсягів послуг дозволить компанії інвестувати в розвиток мережі та забезпечити її стабільну роботу.

Що потрібно знати абонентам?

Повідомлення про зміни: всі абоненти, яких стосуються зміни, отримають SMS-повідомлення з детальною інформацією про нові умови та вартість тарифу щонайменше за 7 днів до введення змін.

Де дізнатися більше: детальну інформацію про нові умови можна отримати за безкоштовним номером 477*9 або в додатку "Мій Київстар".

Якщо запропоновані зміни не відповідають вашим потребам, ви можете обрати інший тариф, який більше підходить. Зробити це можна в додатку "Мій Київстар" або в розділі "Тарифи" на сайті оператора.

Який у мене тариф на Київстар?

Дізнатися свій тариф можна за запитом *100*01*2#. Або авторизуйтеся на сайті та перейдіть на сторінку "Тарифи". Перевірити тарифний план можна у додатку Мій Київстар чи за номером 466*66.

Нагадаємо, від 1 серпня 2024 року мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості деяких своїх тарифів.

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