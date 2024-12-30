Київстар разом зі Starlink впровадять в Україні супутниковий звʼязок

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" уклав угоду з компанією Starlink Ілона Маска щодо впровадження супутникового зв'язку в Україні.

Завдяки цьому партнерству абоненти "Київстар" отримають доступ до космічного зв'язку в районах, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена. Запуск сервісу текстових повідомлень через супутник заплановано на четвертий квартал 2025 року, з подальшим розширенням послуг на голосовий зв'язок та передачу даних. Про це інформує Bloomberg.

Читайте також: Українці можуть отримати штраф за "неправильний" паспорт

Ця співпраця особливо актуальна з огляду на систематичні атаки на українську телекомунікаційну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення Росії. Термінали Starlink вже довели свою ефективність в Україні, забезпечуючи надійний високошвидкісний інтернет-зв'язок як для військових, так і для цивільних.

На початку року Starlink, підрозділ SpaceX, вивів на орбіту перші супутники для прямого мобільного зв'язку. Компанія вже отримала дозвіл від Федеральної комісії зі зв'язку США на надання мобільного покриття та розпочала співпрацю з T-Mobile US Inc. для обслуговування клієнтів у важкодоступних зонах через свою супутникову мережу.

Раніше ми розповідали, що у Мін'юсті пояснили, як ФОПам не платити зайві податки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!