Китайські археологи знайшли руїни великих будівель у стародавньому імперському місті (фото)

У Китаї археологи виявили руїни великого фундаменту будівлі в імперському місті, яке датується династією Ляо (907-1125). Знахідку зробили на півночі Китаю, в автономному районі Внутрішня Монголія.

Будівельні реліквії були знайдені наприкінці 2022 року у дворі імператорського міста на руїнах Шанцзіна, стародавньої столиці династії Ляо. Про це повідомляє Сіньхуа.

Місце, яке було поділено на дві частини, включно з імперським містом, розташоване в містечку Ліндонг Байрінського лівого прапора, Внутрішня Монголія.

Читайте також: У Єгипті археологи розкопали колекцію прикрас із золота та стеатиту

Також були знайдені артефакти, включаючи будівельні елементи, кераміку, глиняні скульптури та мідні монети.

Виявлення великої будівлі, що виходить на південь, поглибило розуміння археологами планування та історії стародавньої столиці Ляо.

Будівля вважається важливою королівською установою в столиці. Історичні записи показують, що імперське місто містило ключові споруди, такі як храми та академії, які можуть дати певні підказки щодо ідентичності та призначення будівлі.

Раніше археологи у Єгипті знайшли стародавній папірус із закляттями з Книги Мертвих.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!