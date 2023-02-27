Китайские археологи обнаружили руины крупных зданий в древнем имперском городе (фото)
В Китае археологи обнаружили развалины большого фундамента здания в имперском городе, датируемом династией Ляо (907-1125). Находку совершили на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия.
Строительные реликвии были найдены в конце 2022 во дворе императорского города на руинах Шанцзина, древней столицы династии Ляо. Об этом сообщает Синьхуа.
Место, разделенное на две части, включая имперский город, расположено в городке Линдонг Байринского левого флага, Внутренняя Монголия.
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Были также найдены артефакты, включая строительные элементы, керамику, глиняные скульптуры и медные монеты.
Обнаружение выходящего на юг большого здания углубило понимание археологами планирования и истории древней столицы Ляо.
Здание считается важным королевским учреждением в столице. Исторические записи показывают, что имперский город содержал ключевые постройки, такие как храмы и академии, которые могут дать определенные подсказки относительно идентичности и назначения здания.
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