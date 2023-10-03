Китайські вчені виявили залежність між вживанням чаю з молоком та депресією

Вчені виявили, що симптоми залежності від чаю з молоком пов'язані з депресією та тривожністю.

Молочні чаї, зокрема бульбашковий чай, стали надзвичайно популярними напоями в Китаї та інших частинах Азії в останні роки. Проте нове дослідження, проведене на Китайському університеті Цінхуа та Центральному університеті фінансів та економіки в Китаї, виявило тривожні зв'язки між цим напоєм і проблемами психічного здоров'я.

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Дослідники опитали 5281 студента коледжу в Пекіні і виявили, що симптоми залежності від чаю з молоком не тільки реальні, але й пов'язані з такими проблемами, як депресія та тривога. Про це пише Sciense Alert.

"Популярність чаю з молоком у Китаї надзвичайно зросла, особливо серед молоді. Наші результати підкреслюють, що споживання чаю з молоком може призвести до залежності, і це пов'язано з депресією, тривогою та суїцидальними думками", – зауважують дослідники у своїй опублікованій статті.

Використовуючи шкалу залежності, яка оцінює такі фактори, як постійна тяга та надмірне захоплення, дослідники знайшли докази того, що деякі молоді люди виявляють ознаки залежності. Майже половина опитаних заявили, що випивали принаймні одну чашку чаю з молоком на тиждень.

Крім вмісту цукру, чай з молоком часто містить кофеїн, і це викликає занепокоєння стосовно того, як такі напої можуть впливати на настрій і соціальну ізоляцію у підлітків.

В даному дослідженні вживання чаю з молоком пов'язувалося з самотністю та депресією. Хоча це дослідження не визначало причину цих зв'язків, воно вказує на потенційну проблему, яку потрібно докладніше вивчити, особливо з урахуванням зростання популярності цих напоїв.

Дослідники припускають, що молодь у Китаї та інших країнах може використовувати чай з молоком як спосіб подолання та регулювання емоцій, і ці напої можуть викликати звикання та завдати шкоди так само, як соціальні мережі чи наркотики.

Майбутні дослідження можуть включати більше опитуваних і відстежувати споживання чаю з молоком протягом більш тривалого періоду часу.

"Результати показують, що вживання чаю з молоком може призвести до симптомів залежності, включаючи частоту, залежність/тягу, намір зупинитися, неможливість зупинитися, толерантність і почуття провини", – пишуть дослідники.

Команда рекомендує приймати заходи для захисту від фізичних і психологічних проблем, які можуть бути пов'язані з чаєм з молоком, від ожиріння та карієсу до залежності та депресії.

"Поточні результати можуть допомогти розробникам політики в розробці нормативних актів, таких як обмеження реклами, надання психологічної освіти, встановлення стандартів харчової гігієни для такої процвітаючої індустрії споживання, в якій переважає молодь, водночас захищаючи її психічне здоров'я", – пишуть дослідники.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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