Класичний польський сніданок: Як посмажити яйця у шкарлупі
Як приготувати смажені яйця в шкаралупі
Сніданок — це важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був ситний, смачний та легкий у приготуванні. Зазвичай ми звикли снідати смачними оладками або пишним омлетом. Чи можна урізноманітнити це ранкове меню?
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Так, якщо приготувати сніданок по-польськи. Як розповідає "Це Смак", наші сусіди дуже люблять яйця, смажені у шкаралупі. Спробуйте – і ви таку страву подаватимете навіть на святковий стіл!
Як приготувати яйця, смажені у шкаралупі
Інгредієнти на 3 порції:
- яйце – 3 шт.;
- цибуля шніт — 1/3 пуч.;
- кріп — 1/2 пуч.;
- панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 30 г;
- помідори чері — 3 шт.;
- сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Яйця зваріть круто, охолодіть. Кожне яйце розріжте вздовж гострим ножем або ножем-пилкою.
- Не пошкоджуючи шкаралупу, акуратно витягніть чайною ложкою жовтки та білки. Розімніть їх вилкою в дрібну крихту, додайте розм’якшене вершкове масло.
- Цибулю шніт (стебла) і зелень (залишіть трохи для прикраси) наріжте кільцями. Додайте в яєчну масу, посоліть і поперчіть на свій смак, все ретельно перемішайте.
- Отриманою начинкою наповніть яєчну шкаралупу. Кожне яйце вмочіть начинкою в панірувальні сухарі.
- Обсмажте яйця начинкою донизу на попередньо розігрітій сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору. Перед подачею прикрасьте яйця розрізаними навпіл помідорами чері і гілочками кропу.
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