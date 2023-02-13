Класичний рецепт шаурми з куркою: як приготувати соковиту страву вдома

13 лютого відзначають Міжнародний день шаурми. Ця страва посіла вагоме місце серед популярної вуличної їжі практично в усьому світі. ЇЇ варіації не мають меж, проте, на думку багатьох поціновувачів шаурми, немає нічого кращого, ніж класичний рецепт. Сьогодні ми розглянемо один з найулюбленіших рецептів шаурми – з куркою. Підготуйте всі інгредієнти і нумо смакувати!

Рецепт класичної шаурми з куркою

Інгредієнти:

Куряче філе – 250 г

Огірки – 1 шт.

Помідори – 1 шт.

Капуста – 150 г

Майонез – 50 г

Кетчуп – 50 г

Лаваш тонкий – 100 г

Рослинна олія – 20 г

Сіль – за смаком

Спеції сухі – за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе наріжте на тонкі смужки та обсмажте на гарячій сковороді з додаванням невеликої кількості олії. За смаком додайте сіль та спеції. Ви можете обрати мелений перець, паприку та сушений базилік. Коли я жарять м'ясо на шаурму, то зазвичай посипають спеціями досить рясно, оскільки цей інгредієнт – головна складова смаку та аромату готової страви.

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Для соусу з'єднайте в невеликій чаші майонез та кетчуп. Добре перемішайте їх до однорідного стану.

Підготуйте овочі. Огірок та помідор добре помийте і наріжте тонкою соломкою. Капусту можна використовувати як звичайну білокачанну, так і пекінську. Багато хто надає перевагу пекінській, тому що вона м'якша, та й дітям така шаурма більше до вподоби. Капусту тонко нашаткуйте. Якщо використовуєте білокачанну, то трохи помніть її руками, щоб вона стала трохи м'якшою.

Розкладіть на столі лист лаваша і змастіть його підготовленим соусом із кетчупу та майонезу. По краях листа мазати не треба. Залишіть місце, щоб було зручно згортати у рулет. Викладіть на лаваш нашатковану капусту. Викладіть обсмажене м'ясо, огірки та помідори. Підверніть лаваш з боків, а потім поверніть у рулет. Трохи притисніть, щоб шаурма стала щільнішою. Готову шаурму обсмажте на сухій сковороді або на грилі з обох боків. Навіщо обсмажувати шаурму? При обсмажуванні лист лаваша трохи підсихає і зовні утворюється дуже апетитна хрумка скоринка, а всередині вас чекатиме соковита начинка. Ситна та смачна страва готова!

Нагадаємо, якщо ви не хочете витрачати багато часу на приготування шаурми, тоді скористайтесь швидким рецептом. Лише за 15 хвилин ви отримаєте смачний перекус з простих інгредієнтів.

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