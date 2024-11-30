Кличко планує повернення на ринг і бій з Дюбуа

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, якому вже 48 років, серйозно розглядає можливість повернення у професійний спорт. За інформацією видання sport.ua, легендарний боксер хоче провести титульний бій із чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Перемовини та складнощі

Активні перемовини щодо організації бою призупинилися після скандального поєдинку Майка Тайсона та Джейка Пола. Організатори великих боїв у Саудівській Аравії стурбовані ризиком повторення подібної ситуації, що ставить під сумнів серйозність змагань. Крім того, Міжнародна боксерська федерація (IBF) не готова санкціонувати бій через різницю у статусі між Кличком та Дюбуа.

Історична мотивація

Кличко прагне встановити історичний рекорд, ставши найстаршим чемпіоном світу в історії хевівейту. Наразі цей титул належить Джорджу Форману, який у 45 років вдруге завоював звання чемпіона світу.

Останній раз Кличко виходив на ринг у 2017 році, програвши Ентоні Джошуа нокаутом. Незважаючи на цю поразку, бажання Кличка повернутися та залишити ще більший слід в історії боксу залишається непохитним.

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