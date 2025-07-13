Клієнтам одного з українських банків невдовзі припинять виплачувати вклади: чиї кошти під загрозою

Вкладникам ПАТ "АКБ "Капітал" припинять виплату гарантованих сум. Це пов'язано з тим, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відповідно до закону завершив ліквідаційну процедуру банку і сформував ліквідаційний баланс разом зі звітом.

Цю інформацію оприлюднив сам ФГВФО. У повідомленні вказано, що вкладники банку мають 30 днів для отримання коштів, починаючи з 1 липня.

"З моменту оприлюднення цього оголошення процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів. Після чого ліквідаційний баланс ПАТ "АКБ "Капітал" буде затверджено, а виплати вкладникам – припинено", – зазначається у повідомленні.

ФГВФО наголошує, що вкладники, які ще не отримали відшкодування за своїми вкладами, повинні звернутися до банків-агентів Фонду для отримання гарантованих сум. Повний список таких установ можна знайти за наданим посиланням.

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Також, як повідомили в ФГВФО, спадкоємці вкладників можуть подати письмове звернення до Фонду для отримання компенсації, якщо вони мають свідоцтво про право на спадщину. Однак таке звернення потрібно подати протягом 20 днів після публікації оголошення Фонду (1 липня).

Причина ліквідації банку "Капітал"

У липні 2015 року НБУ визнав "Капітал" неплатоспроможним. У регуляторі пояснили, що це сталося через те, що більшість активів банку та частина його операційних потужностей опинилися на тимчасово окупованій території.

У жовтні 2015 року Нацбанк прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку. Встановлено, що стабілізувати його діяльність не вдалося.

Нагадаємо, раніше в "Ощадбанку" ухвалили рішення щодо терміну дії карток.

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