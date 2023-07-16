Клопотенко поділився найсмачнішим рецептом страви із кабачків

Літній сезон дає нам можливість включити до раціону різноманітні овочі. Особливо популярним у цей період є кабачок.

Рекомендуємо спробувати деруни з кабачків за рецептом Євгена Клопотенка. Ця страва є прекрасним варіантом для сніданку, закуски або обіду. Вони ніжні всередині і хрусткі зовні. А ще ця страва проста у приготуванні.

Деруни відрізняються від оладок з кабачків тим, що вони готуються без молочних продуктів у тісті. Однак, деруни також можуть бути подані зі сметаною чи йогуртом. У цьому рецепті задіяні самі кабачки та кріп.

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Крім того, до тіста можна додати інші овочі, як от натерту моркву, гарбуз або патисони, щоб експериментувати зі смаками.

Отже, ось як приготувати деруни з кабачків за рецептом Клопотенка:

Інгредієнти:

2 кабачки

4 ст. л. борошна

яйце

1 ч. л. сушеного кропу

4 ст. л. соняшникової олії (для смаження)

сіль та перець на смак

Як готувати:

Ретельно помийте кабачки. Якщо кабачки молоді, шкірку можна залишити, але якщо вона товста, краще її зняти. Натріть кабачки на крупній тертці.

Вбийте яйце і додайте сіль та перець на смак. Перемішайте суміш.

Додайте до натертих кабачків 4 ст. л. борошна та 1 ч. л. сушеного кропу. Якщо у вас є свіжий кріп, використовуйте його для більш ароматних дерунів.

Ретельно перемішуйте суміш ложкою, щоб кабачки виділили трохи соку.

Розігрійте пательню з соняшниковою олією. Викладайте по столовій ложці тіста на пательню та смажте з обох боків приблизно 2 хвилини з кожного боку.

Готові деруни з кабачків можна подавати зі сметаною чи натуральним йогуртом.

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