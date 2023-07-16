Клопотенко поделился вкуснейшим рецептом блюда из кабачков
Летний сезон дает нам возможность включить в рацион разнообразные овощи. Особенно популярен в этот период кабачок.
Рекомендуем попробовать деруны из кабачков по рецепту Евгения Клопотенко. Это блюдо является отличным вариантом для завтрака, закуски или обеда. Они нежны внутри и хрустящие снаружи. А еще это блюдо просто в приготовлении.
Деруны отличаются от оладий из кабачков тем, что они готовятся без молочных продуктов в тесте. Однако, деруны также могут быть поданы со сметаной или йогуртом. В этом рецепте задействованы сами кабачки и укроп.
Читайте также: Как приготовить насыщенное и вкусное лечо из кабачков на зиму: простой рецепт
Кроме того, к тесту можно добавить другие овощи, как вот натертую морковь, тыкву или патиссоны, чтобы экспериментировать со вкусами.
Итак, вот как приготовить деруны из кабачков по рецепту Клопотенко:
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 4 ст. л. муки
- яйцо
- 1 ч. л. сушеного укропа
- 4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
- соль и перец по вкусу
Как готовить:
Тщательно помойте кабачки. Если кабачки молодые, кожуру можно оставить, но если она толстая, лучше ее снять. Натрите кабачки на крупной терке.
Вбейте яйцо и добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте смесь.
Добавьте к натертым кабачкам 4 ст. л. муки и 1 ч. л. сушеного укропа. Если у вас есть свежий укроп, используйте его для более ароматных бревен.
Тщательно перемешивайте смесь ложкой, чтобы кабачки выделили немного сока.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выкладывайте по столовой ложке теста на сковороду и жарьте с обеих сторон примерно 2 минуты с каждой стороны.
Готовые драники из кабачков можно подавать со сметаной или натуральным йогуртом.
Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!