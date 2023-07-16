Клопотенко поделился вкуснейшим рецептом блюда из кабачков

Летний сезон дает нам возможность включить в рацион разнообразные овощи. Особенно популярен в этот период кабачок.

Рекомендуем попробовать деруны из кабачков по рецепту Евгения Клопотенко. Это блюдо является отличным вариантом для завтрака, закуски или обеда. Они нежны внутри и хрустящие снаружи. А еще это блюдо просто в приготовлении.

Деруны отличаются от оладий из кабачков тем, что они готовятся без молочных продуктов в тесте. Однако, деруны также могут быть поданы со сметаной или йогуртом. В этом рецепте задействованы сами кабачки и укроп.

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Кроме того, к тесту можно добавить другие овощи, как вот натертую морковь, тыкву или патиссоны, чтобы экспериментировать со вкусами.

Итак, вот как приготовить деруны из кабачков по рецепту Клопотенко:

Ингредиенты:

2 кабачки

4 ст. л. муки

яйцо

1 ч. л. сушеного укропа

4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)

соль и перец по вкусу

Как готовить:

Тщательно помойте кабачки. Если кабачки молодые, кожуру можно оставить, но если она толстая, лучше ее снять. Натрите кабачки на крупной терке.

Вбейте яйцо и добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте смесь.

Добавьте к натертым кабачкам 4 ст. л. муки и 1 ч. л. сушеного укропа. Если у вас есть свежий укроп, используйте его для более ароматных бревен.

Тщательно перемешивайте смесь ложкой, чтобы кабачки выделили немного сока.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выкладывайте по столовой ложке теста на сковороду и жарьте с обеих сторон примерно 2 минуты с каждой стороны.

Готовые драники из кабачков можно подавать со сметаной или натуральным йогуртом.

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