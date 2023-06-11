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Клопотенко вперше розповів про свою дівчину та сказав, ким вона працює (відео)

Билім Олена

Клопотенко вперше розповів про свою дівчину та сказав, ким вона працює (відео)

Відомий український кухар Євген Клопотенко вперше розповів деякі подробиці про свою обраницю. З'ясувалося, що його дівчина родом з Миколаєва та також має відношення до кулінарії.

Під час розмови з українським телеведучим Григорієм Решетніком у шоу "Пекельні борошна" Клопотенко сказав, що його дівчина працює кондитером.

"У мене дівчина також із Миколаєва. Працює кондитером. Десерти робить. Така свята-свята, знаєш?", – сказав він.

Клопотенко згадав, як його коханій замовили 10 десертів одночасно і вона мала лише 10 хвилин, аби все приготувати.

"І так усе виставила, повертає на мене голову. Я дивлюся на неї, а вона так посміхається: "Зараз будуть бороди летіти!", – розповів Клопотенко, зазначивши що ця фраза свідчила про її гоноровитість.

Раніше кухар Клопотенко розповідав, що зустрічається з дівчиною, яку звати Валерія.

Нагадаємо, відомий кухар та телеведучий Євген Клопотенко раніше відверто сказав, чи  зазнався б він у гомосексуальності, якби він був один з представників ЛГБТ-спільноти.  

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