Клопотенко вперше розповів про свою дівчину та сказав, ким вона працює (відео)

Відомий український кухар Євген Клопотенко вперше розповів деякі подробиці про свою обраницю. З'ясувалося, що його дівчина родом з Миколаєва та також має відношення до кулінарії.

Під час розмови з українським телеведучим Григорієм Решетніком у шоу "Пекельні борошна" Клопотенко сказав, що його дівчина працює кондитером.

"У мене дівчина також із Миколаєва. Працює кондитером. Десерти робить. Така свята-свята, знаєш?", – сказав він.

Клопотенко згадав, як його коханій замовили 10 десертів одночасно і вона мала лише 10 хвилин, аби все приготувати.

"І так усе виставила, повертає на мене голову. Я дивлюся на неї, а вона так посміхається: "Зараз будуть бороди летіти!", – розповів Клопотенко, зазначивши що ця фраза свідчила про її гоноровитість.

Раніше кухар Клопотенко розповідав, що зустрічається з дівчиною, яку звати Валерія.

Нагадаємо, відомий кухар та телеведучий Євген Клопотенко раніше відверто сказав, чи зазнався б він у гомосексуальності, якби він був один з представників ЛГБТ-спільноти.

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