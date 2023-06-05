Полуничний мармелад з чотирьох інгредієнтів: приготуйте десерт для малечі
В Україні полуниця завжди була улюбленою ягодою. Втім, діти нерідко відмовляються їсти свіжі ягоди, попри неймовірну користь.
Однак з полуниці можна зробити смачний мармелад, від якого малеча буде у захваті. UAportal підготував рецепт домашнього мармеладу.
Для приготування солодощів знадобиться всього чотири інгредієнти:
- полуниця – 400 г;
- цукор – 100 г;
- лимонний сік – 1 ст.л.;
- агар-агар – 1 ст. л.
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Спочатку потрібно перебрати та промити полуницю, зайву вологу можна прибрати паперовим рушником. Ягоди треба скласти у чашу блендера, додати сік лимону та довести до однорідного стану.
Потім варто перекласти суміш у сотейник з товстим дном, додати цукор та агар-агар. Масу потрібно нагріти на повільному вогні постійно помішуючи, доки пюре не закипить. Після цього треба дотримати суміш на вогні ще декілька хвилин.
Гарячу масу необхідно перекласти у силіконову форму та залишити на 5 годин, доки мармелад не застигне, а після цього переставити у холодильник.
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