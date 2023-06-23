Полуничний суп за 5 хвилин: найпростіший рецепт літньої страви

Улітку під час спеки, коли хочеться перекусити чимось легким та освіжаючим, в пригоді стане рецепт супу з полуниці.

Літній суп з полуниці – це освіжаюча і смачна страва, яка добре підходить для спекотного літнього дня. Основні інгредієнти цього супу – свіжі полуниці, йогурт або кефір, цукор та лимонний сік.

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Як приготувати літній суп з полуниці:

Помийте свіжі полуниці, видаліть хвостики й наріжте їх на невеликі шматочки.

У блендері змішайте полуниці, йогурт або кефір, цукор і лимонний сік. Можна додати трохи льоду.

Змішуйте інгредієнти до отримання однорідної консистенції.

Скуштуйте суп і, за необхідності, додайте більше цукру або лимонного соку, щоб він відповідав вашому смаку.

Перед подачею охолодіть суп у холодильнику протягом кількох годин, щоб він був ще більш освіжаючим.

Готовий літній суп з полуниці можна прикрасити свіжими ягодами, м'ятою або вершками. Він стане прекрасним вибором для освіження влітку і додасть нотку солодкості до вашого меню.

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