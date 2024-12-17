Ключовий в Україні продукт знову здорожчав: які причини

В Україні цього тижня спостерігається активізація торгівлі картоплею, що супроводжується зростанням її вартості. Фермери підвищили відпускні ціни на 22% порівняно з минулим тижнем, що викликано збільшенням попиту з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Головна причина – підготовка до зимового періоду та новорічних свят, які традиційно вимагають збільшення запасів овочів. Експерти проєкту EastFruit прогнозують, що ціни можуть продовжити зростати, хоча різкого стрибка не очікується.

Зростання цін на ринку картоплі

За даними аналітиків EastFruit, фермери наразі продають картоплю за ціною 22-30 грн/кг, що відповідає $0,53-0,72/кг. Це майже на чверть більше, ніж тиждень тому. Основним чинником подорожчання називають підвищений інтерес до закупівлі з боку великих торгівельних мереж та оптовиків.

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Підготовка до зимових свят

Рітейлери активно формують запаси на період свят, що традиційно збільшує попит на картоплю. Попри це, оператори ринку припускають, що подальше зростання цін буде поступовим, без різких стрибків, оскільки споживачі чутливі до змін у вартості базових продуктів.

Чому картопля дорожчає

Станом на сьогодні, картопля коштує в середньому на 85% дорожче, ніж у цей самий період 2023 року. Причиною такого значного підвищення стало суттєве скорочення виробництва. Літня посуха, яка охопила більшість регіонів, призвела до зниження врожайності культури.

Яка ціна картоплі на сьогодні. Джерело: index.minfin.com.ua Яка ціна картоплі на сьогодні. Джерело: index.minfin.com.ua

Фахівці вважають, що ціни на картоплю залишатимуться стабільно високими до кінця зимового сезону. Водночас значні запаси, які вже формуються, можуть частково стримати подальше зростання вартості.

Подорожчання картоплі позначається на гаманцях українців, адже вона залишається одним із ключових продуктів. Утім, споживачі можуть адаптуватися, обираючи дешевші варіанти або інші овочі як альтернативу.

Нагадаємо, UAportal вже писав, які харчові продукти різко здорожчають в Україні.

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