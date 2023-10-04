Коли здається, що ти не один: Вчені пояснили загадкове відчуття "присутності"

Чи коли-небудь ви відчували неймовірне відчуття присутності в кімнаті, навіть якщо були переконані, що ви там самі? Це може бути дуже дивним досвідом, який важко пояснити.

Деякі можуть сприймати це як глибокий духовний досвід і бажати поділитися ним іншим. Існує інше пояснення, яке стверджує, що такі відчуття можна пояснити науковими моделями, що стосуються розуму, тіла та їх взаємодії. Про це пише Sciense Alert.

Читайте також: Китайські вчені виявили залежність між вживанням чаю з молоком та депресією

Однією зі значущих подій в дослідженні цього явища було опитування понад 17 000 людей, проведене Товариством психічних досліджень (SPR) ще в 1894 році. Вони ставили за мету з'ясувати, наскільки поширені так звані "відвідування", які передбачали приходження смерті.

SPR прийшов до висновку, що такі випадки траплялися надто часто, щоб бути випадковими (один випадок на 43 опитаних). Ці спостереження були опубліковані у вигляді "Перепису галюцинацій" і підкреслювали серйозність цього явища.

Фантазми живих, зібрані SPR, включали в себе 701 випадок телепатії, передчуттів і інших незвичайних явищ. Багато історій звучали як гіпнагогічні переживання – галюцинації, які виникають на межі сну.

Сонний параліч також може бути пов'язаним із цими відчуттями присутності. Під час сонного паралічу м'язи залишаються паралізованими, але розум активний і не спить. Дослідження показали, що понад 50% людей із сонним паралічем повідомляють про присутність, що залишає відчуття нерозумного присутнього.

Існують різні теорії щодо природи цього явища. Деякі дослідники вважають, що це пов'язано зі зміною сенсорних очікувань і порушенням сприйняття нашого тіла. Інші вважають, що це може бути спровоковане тілесними сигналами, які надходять до мозку під час сонного паралічу. Такі сигнали можуть порушити наші звичні уявлення про те, де ми знаходимося і хто ми є.

Наукове дослідження цього явища ще триває, і не існує однозначної теорії, що пояснювала б всі випадки присутності. Однак ця тема стає все більш цікавою для науки, і, можливо, з часом ми дізнаємося більше про природу цього загадкового явища.

Нагадаємо, раніше вчені відповіли, коли людина може вважатись дорослою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!