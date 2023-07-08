Коли немає праски: Як сушити одяг після прання, щоб він був розгладжений

Як сушити одяг, щоб він був розгладжений

Процес прасування одягу може бути втомливим, особливо влітку, коли кімнатна температура вже висока. Але є способи, які допоможуть вам зекономити час і зусилля, правильно розвішуючи одяг під час сушіння.

Особливо цей лайфхак підходить для сорочок. Видання Genialne.pl ділиться порадою, як сушити одяг після прання, щоб уникнути необхідності в прасуванні.

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Лайфхак з вішалкою

Отже, ви випрали речі і готуєтесь сушити їх на сушарці, на балконі або навіть на вулиці. Замість того, щоб просто вішати мокрі сорочки на мотузку, спробуйте використати вішалку. Це простий, але розумний спосіб швидко вирівняти ваш одяг.

Проте, нижній край сорочки повинен бути обтяженим, щоб зберегти його форму. Для цього відмінно підійдуть прищепки. Просто обережно прикріпіть їх до краю тканини і залиште сорочку висихати. Через кілька годин ваш одяг буде не лише свіжим і приємним на запах, але й вирівняним.

Кілька додаткових порад

Перед розвішуванням одягу потрясіть кожну річ, це допоможе розгладити тканину і зменшити кількість зморшок. На етапі прання варто стежити, щоб одяг якомога менше складався. Тому завжди встановлюйте низьку швидкість віджиму і вибирайте одяг з машинки одразу після завершення циклу прання. Експерти рекомендують кинути кілька кубиків льоду у барабан машинки – це зробить матеріал більш гладким і прямим.

Домашній спрей

Для приготування домашнього спрею вам знадобиться:

Вода;

Білий оцет;

Кондиціонер для волосся.

Змішайте 1,5 склянки води, 1 столову ложку оцту і 1 чайну ложку кондиціонера для волосся, а потім перелийте розчин в пляшку з розпилювачем. Розпиліть спрей на складки одягу і потягніть тканину. Оцет може мати неприємний запах, тому його можна замінити ополіскувачем.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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