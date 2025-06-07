Коли пенсіонери отримають гроші у червні 2025: офіційні дати виплат

Пенсійний фонд України розпочав виплати пенсій за червень 2025 року. Грошові кошти надходитимуть протягом усього місяця – через банківські установи або відділення поштового зв’язку.

Пенсійні виплати проводитимуться з 4 до 25 червня включно. Кожен пенсіонер отримає свою виплату у визначені для нього дати, згідно з персональним графіком, зазначили у Пенсійному фонді.

Пенсіонери, які отримують надбавки як елемент державних соціальних гарантій, мають пріоритетне право нарахування пенсії – кошти переказують до 10 числа кожного місяця. До цієї групи належать:

ветерани з інвалідністю, отриманою внаслідок воєнних дій;

учасники бойових дій;

громадяни, відзначені особливими заслугами перед Україною;

члени родин загиблих захисників.

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Якщо запланована дата виплати припадає на офіційний вихідний або святковий день, Пенсійний фонд може перерахувати кошти раніше, проте лише в межах установленого графіка виплат.

Пенсійний фонд України вже виділив 1,4 мільярда гривень на фінансування пенсійних виплат у червні.

"Фінансування пенсій за червень 2025 року розпочалося 3 червня", – повідомили у ПФУ.

Отримати пенсії пенсіонери зможуть одним із двох способів:

Через "Укрпошту" – виплати надаються безпосередньо у поштових відділеннях або доставляються додому відповідно до встановленого графіка обслуговування;

Через банки – зарахування здійснюється на особисті поточні рахунки пенсіонерів у банківських установах.

У червні деякі працюючі пенсіонери отримають додаткові виплати — надбавки за квітень, травень і червень. Хоча перерахунок пенсій відбувся ще з 1 квітня, виплати надходитимуть одночасно за три місяці.

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