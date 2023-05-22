Коли пролунає останні дзвоник в школах Києва у 2023 році: названа дата

Згідно з офіційним повідомленням, опублікованим прес-службою Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації, навчальний процес триватиме до 30 червня, і школам рекомендується завершити класно-урочну систему навчання до 16 червня – це буде датою останніх дзвінків. Варто відзначити, що ці рекомендації мають необов'язковий характер, але школи, зазвичай, дотримуються їх.

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У повідомленні також зазначено, що документи про освіту для випускників шкіл слід видати у період з 21 по 23 червня.

Нагадаємо, що у Києві з березня розпочинається прийом дітей до перших класів, а зарахування учнів відбуватиметься починаючи з 16 квітня.

Для зарахування дитини до першого класу необхідно подати заяву одного з батьків (опікуна або іншого законного родича), а також документи, що підтверджують місце проживання дитини або одного з батьків (або особи, яка їх замінює) на території, де розташований навчальний заклад.

Потрібно також мати документи, передбачені Порядком зарахування, такі як свідоцтво про народження та медична довідка. Оригінали цих документів та медичні довідки повинні бути подані до навчального закладу не пізніше 18 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли починаються літні канікули.

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