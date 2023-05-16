Коли слід солити воду та додавати масло: секрети приготування ідеального пюре

Коли потрібно солити воду при варінні картоплі і як приготувати смачне пюре.

Здається, що кожна господиня вміє приготувати картопляне пюре. Але навіть ця проста страва може легко піти не так, як задумано, якщо додати інгредієнти не в потрібному вигляді. Смак пюре залежить навіть від моменту, коли ви додаєте сіль, зауважують експерти в готуванні.

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Досвідчені господині рекомендують варити картоплю для пюре у соленій воді, яку солять у момент закипання або через 5-10 хвилин після. Проте слід слідкувати за кількістю солі, оскільки дуже легко пересолити страву, і це неможливо буде виправити в кінцевому результаті.

Як вже зазначалося, є інгредієнти, які потрібно додавати до пюре правильно. Це стосується молока та вершкового масла. Головна річ полягає в тому, що їх не можна використовувати прямо з холодильника, вони повинні бути теплими або навіть кип'ятковими. Тому почекайте, поки вони наберуть кімнатної температури або нагрійте їх. Інакше, ця помилка призведе до того, що пюре швидко змінить колір на сірий і стане густим.

Крім того, дуже важливо уникати використання кухонних комбайнів, таких як блендер, при приготуванні пюре. Вони забагато збивають картопляну масу, роблячи консистенцію пюре крохмалистою, липкою та жорсткою.

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