Когда следует солить воду и добавлять масло: секреты приготовления идеального пюре

Кажется, что любая хозяйка умеет приготовить картофельное пюре. Но даже это простое блюдо может легко пойти не так, как задумано, если добавить ингредиенты не в нужном виде. Вкус пюре зависит даже от момента, когда вы добавляете соль, отмечают эксперты в приготовлении.

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Опытные хозяйки рекомендуют варить картофель для пюре в соленой воде, который солят в момент закипания или через 5-10 минут после. Однако следует следить за количеством соли, поскольку очень легко пересолить блюдо и это невозможно будет исправить в конечном итоге.

Как уже отмечалось, есть ингредиенты, которые нужно добавлять в пюре правильно. Это касается молока и сливочного масла. Главная вещь состоит в том, что их нельзя использовать прямо из холодильника, они должны быть тёплыми или даже кипячковыми. Поэтому подождите, пока они наберут комнатную температуру или нагрейте их. Иначе, эта ошибка приведет к тому, что пюре быстро сменит цвет на серый и станет густым.

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Кроме того, очень важно избегать использования кухонных комбайнов, таких как блендер, при приготовлении пюре. Они слишком много сбивают картофельную массу, делая консистенцию пюре крахмалистой, липкой и жесткой.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя класть картофель в борщ.

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