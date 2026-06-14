Колись Львів був морем: все про воду в місті

Мільйони років тому там, де зараз стоїть Львів, плескалося тепле прадавнє море. Саме тому тут досі можна знайти стародавні мушлі — просто під час прогулянки парком чи лісом. А динозаврів на цих теренах не було зовсім: коли вони правили планетою, вся територія сучасної України була вкрита водою.

Про це, а також про те, звідки береться вода у львівських кранах, чи можна пити з міських джерел і чому криниця в селі вже не гарантує чистої води, розповіла Ольга Пилипович — кандидатка географічних наук, доцентка Львівського університету імені Івана Франка та членкиня Басейнової ради Дністра.

63 річки — і більшість із них під землею

Нещодавно у Львові вперше провели масштабну інвентаризацію водних об'єктів — і виявилося, що в межах Львівської громади є аж 63 водотоки загальною довжиною понад 264 кілометри. До цього моменту ніхто точно не знав, скільки тут річок.

"Водотік — це річка, — переконана Ольга Пилипович. — Просто ми звикли думати, що річка — це щось велике й бурхливе. А маленький потічок теж річка! Бо саме він дає початок великій воді".

Найбільша річка громади — Полтва, 59 кілометрів завдовжки. Але в самому місті її майже не побачиш: близько 13 із 14 міських кілометрів вона тече у залізобетонному підземному тунелі. На поверхню виходить лише поблизу "Шевченківського гаю". Друга за розміром — Зубра (46 км), найменша — Малехівка (9–10 км).

На жаль, річок у місті стає дедалі менше. Збоївка повністю захована під землю. Голосківський потік має лише кілометр відкритого русла. А річка Марунька страждає через… мотогонки поряд із берегом — ерозія ґрунту замулює її так само ефективно, як і забудова.

Чому у Львові немає великої ріки?

Це не випадковість — це географія. Львів стоїть прямо на Головному європейському вододілі. Вода, що падає дощем на львівські пагорби, одразу розтікається в різні боки: частина — на північ, до Балтійського моря, частина — на південь, до Чорного. Місто розташоване на висоті 290–380 метрів над рівнем моря, тому вода звідси збігає, а не накопичується. Великі річки народжуються в низинах — Львів просто не те місце.

Вода з крана — краща, ніж здається

Львів — одне з небагатьох міст України, де вода в кранах береться виключно з підземних артезіанських джерел. 18 водозаборів, 180 свердловин по всій області, деякі глибиною понад 150 метрів — і майже 581 кілометр магістральних водогонів до міста.

"Подивіться на Одесу, — каже Ольга Пилипович. — Вона бере воду з Дністра. А в басейні Дністра є міста, які досі не мають нормальних очисних споруд — Самбір, Стрий. Тонни нечистот роками потрапляють у річку. І ця вода зрештою приходить в одеські крани. Ми у Львові маємо розуміти, яка це розкіш — артезіанська вода".

Деякі львів'яни скаржаться на залізистий присмак або жорсткість. Це не проблема джерела — це зношені труби. Найжорсткіша вода — у Личаківському районі, найм'якша — у Франківському, куди надходить вода зі Стрийського водогону, ближчого до Карпат.

Головний висновок: воду з крана потрібно кип'ятити — і тоді вона цілком безпечна та корисна.

Велика пляшка з кулера — не панацея

Багато людей платять за великі бутлі "очищеної" води, вважаючи її кориснішою. Але Ольга Пилипович розвіює цей міф: за її власними аналізами, така вода найчастіше є дистилятом — без жодних мінералів.

"Це мертва вода, — каже вона. — Якщо пити її щодня, вона вимиває з організму кальцій, магній, калій. Особливо небезпечно для дітей і людей похилого віку. Краще прокип'ятіть воду з крана — вона живіша".

Якщо вже купуєте воду у великих бутлях — шукайте на етикетці слово "артезіанська" або "мінералізована", а не просто "очищена столова".

Міські джерела — смачно, але з обережністю

Джерела на Погулянці, біля ТРЦ "Спартак", на Медовій Печері — вода там справді смачна й природна. Але вона тече в межах міста, а це ризики: важкі метали з повітря, сезонні забруднення. Дані про якість регулярно публікує Департамент екології Львівської міськради — варто їх перевіряти.

"Вода з джерела корисна, але я б не радила пити її сирою, — каже Ольга Пилипович. — Просто кип'ятіть".

Криниця в селі — вже не синонім чистої води

"Поїду до бабці і питиму чисту воду з криниці" — цей образ давно застарів. За даними досліджень, майже 45% криниць в Україні забруднені нітратами. Вони потрапляють туди через щілини в стінках, ґрунтові води, вигрібні ями поруч.

Найстрашніше те, що кип'ятіння нітрати не видаляє. Для дорослої людини невелика концентрація може бути в нормі, але для немовляти вона може стати смертельною. Нітрати блокують здатність крові переносити кисень — і дитина буквально задихається зсередини. Синіє, судоми, зупинка серця.

"Є швидкі експрес-тести на нітрати, — підказує науковиця. — Їх можна купити в спеціалізованих магазинах реактивів. Не треба нести воду в лабораторію — результат видно відразу".

У ставках Львова — не купатися

У Львівській громаді — 106 ставків. Вони гарні, впорядковані, біля них приємно гуляти. Але купатися — ні в якому разі. Жодна міська водойма не відповідає санітарним нормам для купання.

Ольга Пилипович брала участь у дослідженнях озера Наварія — популярного місця відпочинку за містом. Результати шокували: норми перевищені за багатьма бактеріологічними показниками, виявлена сальмонела, кишкова паличка в кілька разів вище норми.

"Я категорично не рекомендую там плавати, — каже вона. — Це реальна небезпека для здоров'я".

Вода — це не безкоштовно

Середній львів'янин витрачає 110 літрів води на добу. Для порівняння: у Нью-Йорку — 294 літри, у Ріо-де-Жанейро — 301, навіть в Амстердамі — 144. Тобто ми відносно ощадливі. Але є куди рости.

"Якщо кожен з нас заощадить лише 13 літрів на день — це два зайвих злитих туалети — за добу можна наповнити цілий став Стосика, — каже Ольга Пилипович. — Десь в Африці люди б не зрозуміли, що ми чистою артезіанською водою змиваємо унітази".

Один несправний кран із 7 краплями за 10 секунд — це 44 кубометри за рік. Струмінь 3 мм завтовшки — це 315 кубометрів на рік, майже 32 автоцистерни.

Тариф на воду для львів'ян — 25,88 грн за кубометр. Реальна вартість — 61 гривня. Різницю доплачує місто.

Чи вистачить води до 2050 року?

За прогнозами фахівців — так, підземних запасів Львову вистачить. Але є велике "але": головна загроза — не дефіцит води під землею, а зношені труби, якими вона йде до кранів. Масштабні прориви й аварії — це втрата тисяч кубометрів щодня. Без модернізації інфраструктури місто може відчути брак води, навіть маючи повні підземні резервуари.

Вода — це не просто те, що тече з крана. Це ресурс, за який у світі вже зараз ведуться 11 воєнних конфліктів. Україна має лише 0,08–0,1% світових запасів прісної води й посідає 17-те місце з 20 серед європейських країн за забезпеченістю нею. Те, що у Львові є артезіанська вода в кранах — це справді привілей, який варто берегти.

Щоб перетворити знання на звичку, варто рахувати воду так само, як гроші. Скорочення душу з 10 до 5 хвилин економить близько 50 літрів за раз — або понад 18 000 літрів на рік. Установка аератора на кран коштує 50–150 гривень, але скорочує витрату води до 40%, що в перерахунку на рік дає економію від 15 до 20 кубометрів. Закритий кран під час чищення зубів зберігає до 12 літрів щодня — тобто майже 4 400 літрів на рік лише від однієї звички. Запуск пральної або посудомийної машини лише з повним завантаженням скорочує споживання ще на 20–30%. Якщо кожен із 720 тисяч мешканців Львова запровадить хоча б дві з цих звичок, місто щороку зберігатиме мільярди літрів артезіанської води, яка й без того дістається до кранів із глибини понад 150 метрів і через 581 кілометр магістральних водогонів.

На тлі інших обласних центрів України Львів виглядає як водне виключення — у прямому сенсі. Київ отримує питну воду переважно з поверхневих джерел — Дніпра та Десни, які потребують багатоступеневого очищення та постійного моніторингу через промислове та сільськогосподарське забруднення. Харків комбінує підземні та поверхневі джерела, але місто хронічно страждає від нестачі водних ресурсів і залежить від Сіверського Дінця. Одеса і Миколаїв — у найуразливішому становищі: вони повністю залежать від Дністра та Південного Бугу, якість яких безпосередньо залежить від того, що скидають у ці річки upstream — у тому числі міста без нормальної каналізації, як-от Самбір чи Стрий. Натомість Львів — єдиний обласний центр країни, який на 100% забезпечується підземними артезіанськими водами. Це не лише питання смаку чи якості, а й питання безпеки в умовах воєнного часу: підземне джерело значно складніше знищити або забруднити ззовні, ніж річковий водозабір. Географічне положення на вододілі, яке позбавило місто великої ріки, парадоксально стало його стратегічною перевагою у водозабезпеченні.