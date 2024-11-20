Коли військовозобов’язаний може отримати першу відпустку після мобілізації

Військовослужбовці в Україні мають право на щорічну основну відпустку тривалістю до 30 днів. Відпустку можна брати частинами впродовж року, при цьому безперервна частина повинна становити не менше 15 календарних днів.

На відміну від цивільних працівників, військовослужбовці не можуть отримати відпустку одразу після мобілізації. Спочатку необхідно пройти щонайменше місячну базову загальновійськову підготовку. Після цього формуються графіки відпусток, де перевага надається тим, хто служить довше. Про це повідомляє Армія.Inform.

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У підрозділах зазвичай відпускають обмежену кількість військових одночасно – від 1-2 осіб зі взводу до 4 військовослужбовців з роти. Законодавство встановлює обмеження: у відпустці може перебувати не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Також враховується вплив відсутності військового на боєздатність підрозділу.

Термінові та додаткові відпустки

За наявності серйозних причин військовослужбовці можуть отримати відпустку за сімейними обставинами тривалістю до 10 днів із збереженням грошового забезпечення. Для цього необхідно подати рапорт із зазначенням причин та, за можливості, підтверджуючими документами.

З травня 2024 року запроваджено додаткову відпустку за знищену ворожу техніку. Її можуть отримати як безпосередні учасники знищення, так і військові, залучені до виявлення цілей. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 15 днів на рік.

Військовослужбовці, звільнені з полону, мають право на 90-денну відпустку із збереженням грошового забезпечення, якщо вони продовжують службу. Важливо, що відкликати їх з такої відпустки можна лише за особистої згоди.

У разі необхідності лікування через хворобу чи поранення, згідно з висновком Військово-лікарської комісії, надається відпустка тривалістю до 12 місяців із збереженням грошового забезпечення.

У випадку відмови у наданні відпустки, вона має бути обґрунтованою. Військовослужбовці можуть оскаржити таке рішення, звернувшись на гарячу лінію Міністерства оборони. Юристи рекомендують оформлювати рапорт у двох примірниках з відповідними відмітками про прийняття для можливості подальшого оскарження.

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