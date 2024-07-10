Кого з чоловіків не можуть мобілізувати без особистої згоди: перелік категорій

У період воєнного стану до армії можуть бути призвані військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Проте деякі категорії осіб можуть бути залучені до служби тільки за власним бажанням.

Ці категорії визначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Кого можуть мобілізувати лише за добровільною згодою з'ясував 24 Канал.

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Хто може бути призваний на службу тільки за власним бажанням

Громадяни призовного віку, що мають право на відстрочку від призову, можуть бути мобілізовані тільки за їх власним бажанням. Отже, без добровільної згоди не можуть мобілізувати:

осіб з інвалідністю,

тих, хто був у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів,

осіб до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу.

До лав армії можуть добровільно приєднуватися й жінки. Громадянки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зараз стають на військовий облік. Однак це не означає, що їх відразу відправлять на фронт.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані до ЗСУ або залучені до робіт з оборони України лише за власним бажанням у воєнний час. У мирний період громадянки України також можуть укласти контракт на військову службу або перебувати у військовому резерві тільки на добровільній основі.

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