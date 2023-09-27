Кого з українців можуть повернути на військовий облік та примусово призвати

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають безперервно з 24 лютого 2022 року. Згідно з цими законами, всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані для військової служби. Однак у законодавство були внесені зміни, які стосуються обліку та мобілізації, і тому деяких осіб можуть повернути на облік та призвати за необхідності.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні були продовжені до 15 листопада 2023 року. Це означає, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку та бути мобілізовані. Для мобілізації необхідно, щоб особа була придатна за станом здоров'я до виконання обов'язку, пише NV.ua.

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На початку серпня 2023 року в Україні був змінений Розклад хвороб, який зменшив кількість хвороб та станів, за яких особа не може нести службу. Президент України Володимир Зеленський наказав перевірити всі рішення ВЛК (Воєнно-лікарська комісія) щодо непридатності з 24 лютого 2022 року.

За рішеннями ВЛК можливе виключення з військового обліку. Проте згідно зі змінами, внесеними наказом № 490, деякі особи, які були виключені з військового обліку, можуть бути повернені на облік.

Зняті з військового обліку особи повинні повернутися на облік після того, як зникнуть обставини, через які вони були виключені. Це стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Серед випадків, коли може відбутися виключення з військового обліку:

Для призовників: Переміщення в іншу місцевість України до нового місця проживання.

Вибування на строк більше трьох місяців за межі України.

Прийняття на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, а також у випадках, визначених Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України. Для військовозобов'язаних: Переміщення в іншу місцевість України до нового місця проживання.

Прийняття на службу до вказаних вище структур та організацій.

Вибування на строк більше трьох місяців за межі України.

Інші випадки за рішеннями відповідних органів.

Військовий облік резервістів: Це стосується осіб, які переїжджають в інше місце проживання в Україні, приймають службу в органах правопорядку, цивільному захисті, податковій міліції, тощо, або виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців. Також до цієї категорії входять особи, які звільнені зі служби в військовому резерві та не досягли граничного віку для перебування в запасі. З військового обліку можуть бути виключені інші особи за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Повістка та облік: Після вручення повістки, зняті з військового обліку особи зобов'язані з’явитися для уточнення даних в Територіальних військових комісаріатах (ТЦК). Якщо відсутні підстави для зняття з військового обліку, це просто уточнення даних. Але якщо особа вже мала стати на військовий облік, то керівник ТЦК може виписати штраф за порушення правил обліку та повернути таку особу на військовий облік.

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Виключення з військового обліку і повернення: Виключення з військового обліку означає, що особа більше не вважається військовозобов'язаною чи резервістом. У той час як зняття з військового обліку є тимчасовим явищем і відбувається в ряді ситуацій, таких як зміна місця реєстрації або проживання, виїзд за кордон, покарання за легкий злочин, тощо. Особи, які були зняті з військового обліку, повинні бути поставлені на облік, якщо знову виникли обставини, які призвели до їх зняття.

Виключення з військового обліку: Особи можуть бути виключені з військового обліку у таких випадках:

Вони були засуджені до позбавлення волі за вчинення важкого або особливо важкого злочину.

Вони були визнані непридатними до військової служби у воєнний стан з виключенням з військового обліку.

Вони досягли граничного віку для перебування в запасі.

Вони були призвані чи прийняті на військову службу.

Вони проходили військову службу або навчання у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Вони є військовослужбовцями чи військовозобов'язаними, які померли.

Вони відмовилися від українського громадянства і покинули Україну.

Серед всіх цих категорій, особи, які були визнані непридатними до військової служби у воєнний стан з виключенням з обліку, можуть бути поставлені на облік, якщо пройдуть переобстеження у Воєнно-лікарській комісії (ВЛК), яка вища за ту, яка винесла рішення про непридатність.

Важливо зауважити, що законодавство не вимагає, щоб уповноважені особи, які вручають повістки, перевіряли, чи перебуває особа на обліку, чи має відстрочку. За цими питаннями вирішує Територіальна військова комісія (ТЦК). Особи, яким вручено повістку, мають з'явитися за вказаною адресою у вказаний час, якщо немає обґрунтованих причин для відмови. Таким чином, виключені та зняті з військового обліку особи можуть бути поставлені на облік в разі відповідних обставин.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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