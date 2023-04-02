Кого з українців можуть змусити повернути субсидію

Багато українців, які не можуть оплачувати комунальні послуги, отримують субсидії від держави. Така допомога єдиний спосіб для сімей із низькими доходами оплатити рахунки за житло та уникнути заборгованості. Однак, деякі громадяни можуть втратити цю підтримку, якщо будуть виявлені факти, які вони приховали під час отримання субсидії або не повідомили про них після призначення.

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Держава може позбавити субсидій українців у двох випадках:

якщо в заявці на отримання субсидії було надано недостовірну інформацію, що спричинила перевищення 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

якщо субсидіант не повідомив про обставини, які вплинули на його право на допомогу, протягом 30 днів з їхнього виникнення.

Отже, якщо субсидіант отримав незаконну суму, держава може зменшити щомісячну суму допомоги, щоб погасити переплату поступово. Згідно з законом, держава може вираховувати не більше 20% від суми, яка належить субсидіанту. Якщо боржнику буде призначена субсидія на наступний період, розмір допомоги буде скорочено з урахуванням боргу.

Це може створити проблеми для українців, які покладаються на допомогу держави, щоб забезпечити себе житлом. Відтак, необхідно дотримуватися правил отримання субсидії та уникати надання недостовірної інформації.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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