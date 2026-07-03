Комаров продав байк Kawasaki Drifter: що купили на 3,5 мільйона гривень

Дмитро Комаров відзначив 43-річчя 17 червня незвично: виставив на аукціон улюблений мотоцикл Kawasaki Drifter 2001 року. Цей байк він колись подарував собі на 33-річчя. Торги стартували з позначки 1,2 мільйона гривень, але фінальна ставка сягнула 3,5 мільйона.

Переможцем аукціону став IT-підприємець Віталій Брильов, який зараз проживає за кордоном. До участі в торгах його переконали діти — Анастасія, Захар, Гаррі та маленька Стела, палкі шанувальники програми "Світ навиворіт". Дружина Марія, вчителька української мови і письменниця, порадила одразу поставити ставку у 2 мільйони гривень, щоб гарантовано здобути перемогу.

Співвласник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк запропонував ставку у 1,5 мільйона гривень, відразу зазначивши, що не претендує на мотоцикл — лише підтримав благодійну ініціативу.

Зібрані 3,5 мільйона пішли на придбання наземних роботизованих комплексів (НРК). Виробник @ratel.ukraine передав обладнання за собівартістю та додав причепи для транспортування. Ці роботи дозволяють доставляти боєприпаси й провізію на передові позиції, евакуювати поранених із зон щільного обстрілу та вести розвідку там, куди особовий склад самостійно потрапити не може. Комаров повідомив, що техніка вже найближчим часом відправиться на передову.

Оскільки Віталій Брильов перебуває за кордоном, байк доставили його батькам — Володимиру Івановичу та Валентині Василівні, які живуть у Києві. Родина Брильових — вихідці з Криму, переїхали із Севастополя у 2014 році. До зустрічі через відеозв'язок долучилася і дизайнерка Настя. З'ясувалося, що ця сім'я раніше вже намагалася придбати попередній лот Комарова — його спорткар, який торік зібрав один мільйон гривень, але тоді перемога дісталася іншим.

Комаров закликає бізнес — великий і малий — долучатися до зборів, наголошуючи, що кожна гривня наближає перемогу.

Практичне значення роботизованих комплексів для фронту важко переоцінити. За словами військових медиків, які працюють у зонах активних бойових дій, саме евакуація поранених під щільним вогнем залишається одним із найбільших викликів. "Наземний робот дозволяє нам дістатися до пораненого там, де людина фізично не може вижити під обстрілом. Це не абстракція — це конкретні врятовані життя", — розповідають бійці, які вже мали досвід роботи з подібними комплексами на східному напрямку. Компактні розміри та дистанційне керування дозволяють оператору залишатися в укритті, тоді як робот виконує евакуацію або доставку медикаментів на відстані до кількох сотень метрів від позицій ворога.

Якщо порівнювати благодійні ініціативи Комарова в динаміці, прогрес є очевидним. Торік продаж спорткара зібрав один мільйон гривень — і це вже тоді стало резонансною подією. Цьогорічний аукціон перевершив той результат у 3,5 рази. За підрахунками, лише ці дві акції разом дали понад 4,5 мільйона гривень на потреби армії. За словами самого ведучого, він не планує зупинятися: кожен особистий лот, виставлений на аукціон, — це не просто річ, а можливість конвертувати власну медійність у реальну допомогу на фронті. Такий підхід дедалі частіше наслідують інші публічні люди, перетворюючи особисті аукціони на повноцінний інструмент волонтерського фандрейзингу.