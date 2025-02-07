Комунальники можуть отримати бронь від мобілізації: подробиці

Працівники теплокомпаній, водоканалів та підприємств з управління побутовими відходами зможуть отримати броню від мобілізації. Відповідне доручення уряду було надано за рішенням РНБО, яке затвердив президент Володимир Зеленський.

Згідно з рішенням РНБО, будуть визначені особливі критерії для віднесення суб'єктів господарювання до критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період. Про це повідомляється у відповідному указі глави держави.

Зокрема, це стосується виробників електричної та теплової енергії, чиї виробничі потужності зазнали руйнувань або пошкоджень унаслідок агресії РФ. Такі підприємства звільняються від вимоги не мати податкової заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, а також боргів із сплати єдиного соціального внеску.

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Крім того, РНБО передбачило можливість бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, які забезпечують населення тепловою енергією, гарячою водою, централізованим водопостачанням, водовідведенням та послугами з утилізації побутових відходів.

Обсяг бронювання для таких компаній не перевищуватиме 75% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

В Україні існує список підприємств, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Повне звільнення від призову можливе лише для окремих категорій критично важливих установ, таких як оборонно-промисловий комплекс та паливно-енергетична галузь.

Восени 2024 року в Україні було змінено правила бронювання працівників, а також проведено аудит підприємств, які мають статус критично важливих.

Зараз для всіх компаній триває "перехідний період" до 28 лютого 2025 року, протягом якого вони повинні переоформити бронювання працівників відповідно до нових вимог.

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