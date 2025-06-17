Кому загрожує безробіття: ринок праці в Україні готує радикальні зміни
В Україні, як і в багатьох інших країнах, поступове впровадження штучного інтелекту та автоматизація виробничих процесів призведуть до зменшення потреби у фахівцях, зайнятих рутинною фізичною працею. Також під загрозою втрати роботи опиняються окремі категорії перекладачів.
Як повідомляє OBOZ.UA, розвиток штучного інтелекту та робототехніки може спричинити трансформації в економіці та сфері зайнятості, які за масштабами нагадуватимуть промислову революцію, коли ручна праця була замінена фабричним виробництвом. За даними дослідження Всесвітнього економічного форуму (WEF), що об'єднує понад тисячу провідних компаній і державних структур із різних країн, до 2030 року у світі:
- майже 22% нинішніх робочих місць зазнають змін унаслідок автоматизації, ШІ та суміжних чинників;
- очікується створення приблизно 179 мільйонів нових вакансій (14% від загальної кількості);
- водночас 92 мільйони робочих місць (8%) будуть ліквідовані.
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На інфографіці: лавандовим кольором показано ймовірну кількість позицій, які можуть зникнути, а зеленим – потенційно створені (одна клітинка відповідає одному мільйону робочих місць).
Варто підкреслити, що зміни на ринку праці зумовлені не лише впровадженням нових технологій. Серед ключових чинників, які впливатимуть на ситуацію протягом найближчих п’яти років, – зростання витрат на життя, спроби скоротити викиди вуглецю, уповільнення економічного розвитку, демографічне старіння та загострення геополітичної напруженості.
Поки що роботодавці застосовують генеративний штучний інтелект (як-от ChatGPT) головним чином для покращення ефективності роботи персоналу. Мова про повну заміну працівників поки не йде. Навпаки – ШІ може розширити можливості фахівців, дозволяючи їм вирішувати більше завдань завдяки новим інструментам.
"Дивлячись у майбутнє, деякі експерти вважають, що генеративний ШІ здатен дати змогу працівникам з меншою спеціалізацією братися за більш складні завдання, які раніше вимагали вузькопрофільних знань. Це може підвищити функціональність професій, зокрема бухгалтерів, медичних сестер чи асистентів педагогів. Водночас кваліфіковані фахівці – лікарі або інженери – зможуть завдяки цій технології отримати доступ до глобальних знань, що дозволить ефективніше розв’язувати складні проблеми", – зазначається в аналітичному звіті.
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Втім, подальші наслідки значною мірою залежатимуть від того, у якому напрямку розвиватиметься генеративний штучний інтелект. Якщо акцент буде зроблено не на створенні універсального помічника для людини, а на розробці спеціалізованих рішень, здатних повністю замінити працівників у певних професіях, це може спричинити серйозні соціальні виклики – зокрема, масові втрати робочих місць.
До категорії професій, які першими можуть зникнути або втратити актуальність, належать:
- працівники поштової сфери;
- банківські касири;
- оператори з введення інформації;
- касири у сфері продажу квитків;
- офісні асистенти та адміністративний персонал;
- працівники друкарень;
- бухгалтери, діловоди та фахівці із нарахування заробітної плати;
- спеціалісти з обліку інвентарю й матеріалів;
- стюарди, кондуктори громадського транспорту;
- продавці "з рук у руки", газетярі та вуличні торговці;
- графічні дизайнери;
- експерти з оцінки збитків, регулювальники.
У першу чергу під загрозою опиняються ті, хто виконує стандартизовану, повторювану роботу й не має змоги або бажання розширювати функціонал.
Дослідження Світового банку показало, що в період з 2018 по 2022 рік у таких країнах, як Індонезія, Малайзія, Таїланд, В’єтнам і Філіппіни, через автоматизацію близько 1,4 млн працівників (3,3%) з низькою кваліфікацією, які виконували переважно фізичну рутину, втратили свої робочі місця.
Раніше ми розповідали, хто до 2030 року залишиться без роботи, а хто стане в центрі попиту.
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