Кому з пільговиків субсидію на опалювальний сезон призначать автоматично

Кому з українців автоматично перерахують субсидію на опалювальний сезон

Наближається новий опалювальний сезон, і Пенсійний фонд України повідомляє, що розрахунок житлової субсидії для окремих громадян вже запланований на автоматичний режим. Це стосується осіб, яким раніше була призначена житлова субсидія на неопалювальний період 2023 року або житлова субсидія була призначена, але її розмір становив 0,00 гривень.

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Це означає, що громадяни, які вже користуються житловою субсидією або мали нульовий розмір субсидії під час літнього періоду, не повинні подавати додаткові заяви або звертатися за виплатами. Про це інформує Пенсійний фонд України.

При розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року будуть враховуватися доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Також доходи від пенсій будуть враховані на підставі суми нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Для того, щоб отримати житлову субсидію на тверде та рідке пічне побутове паливо у 2023 році, заяву та декларацію потрібно подати до закінчення календарного року.

Важливо зазначити, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг і витрати на управління багатоквартирним будинком призначається залежно від опалювального сезону:

на неопалювальний сезон, з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон, з 1 жовтня по 30 квітня.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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