Кому з українців автоматично додадуть надбавку до пенсії

Хто з пенсіонерів отримає збільшення до виплат у вересні

Українці, які брали участь у бойових діях, тепер мають можливість отримати додаткову виплату, яка може становити до 25% від їхньої пенсії. Для кожного громадянина розмір надбавки буде розраховуватися індивідуально.

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Крім того, у рамках спільного проєкту Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики та Організації Об'єднаних Націй, деякі пенсіонери отримають допомогу у розмірі, який компенсує їм відсутність до 3 тисяч гривень на щомісячній основі. Ця підтримка надається особам, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують іншої фінансової допомоги від міжнародних організацій. Про це пише Мінсоцполітики.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, програма цих виплат буде активною протягом 4 місяців і автоматично розраховуватиметься та перераховуватиметься на рахунки пенсіонерів.

"Для отримання цих додаткових виплат пенсіонерам не потрібно подавати окремі заяви. Вони будуть нараховані та виплачені автоматично на основі інформації, що міститься в державних реєстрах. Грошова допомога буде перерахована на рахунки пенсіонерів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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