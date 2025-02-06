Кому з українців більше не потрібно передавати показники лічильників

Частині українців більше не доведеться щомісяця передавати показники лічильників. Відтепер цей процес відбуватиметься автоматично.

Дана система забезпечує ефективний контроль за споживанням електроенергії. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на "Нафтогаз".

У минулому році спеціалісти "Нафтогаз Тепло" встановлювали нову систему обліку електроенергії, замінивши старі прилади на смартлічильники для 4,5 тисяч споживачів у містах:

Новояворівськ;

Новий Розділ.

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"Ця автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) дозволяє ефективно керувати споживанням електроенергії", – підкреслили у "Нафтогазі".

Представники компанії повідомили своїм клієнтам, що тепер мешканцям не потрібно щомісяця знімати та передавати показники. Процес буде автоматизовано.

Зазначимо, що у 2025 році кількість таких смартлічильників в Україні збільшиться.

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