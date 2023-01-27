Кому з українців не призначать пенсію без звернення до Пенсійного фонду

Пенсія в Україні - деякі українці повинні звернутися в Пенсійний фонд для призначення пенсії

Українці можуть лише один вид пенсії попри право на різні: пенсія за віком, пенсія за інвалідністю, пенсія через втрату годувальника тощо. Проте для отримання певних виплат треба самому звернутися до Пенсійного фонду України.

Оскільки без відповідної заяви соціальні нарахування не призначать. Про це розповіли в ПФУ.

У статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" говориться, що особі, яка має право на різні види пенсій, призначається лише один із цих видів пенсії на його вибір. При цьому українці, якщо матимуть бажання, можуть змінити вид пенсії на більш вигідний.

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"Якщо я інвалід ІІ групи безстроково, перекомісія у травні була, а 60 років — у січні 2023 року, чи буде мені автоматично призначено пенсію за віком? Або треба якось добиратися на ношах і писати ще й заяву", – з таким питанням звернувся мешканець Тернопільської області до Пенсійного фонду.

Спеціалісти ПФУ пояснили, переклад з одного виду пенсії на інший здійснюється лише на підставі звернення.

Для визначення доцільності переведення з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком можна зателефонувати до контакт-центру Пенсійного фонду України за номерами:

0-800-503-753 (безплатно),

(044)281-08-70,

(044)281-08 -71 (тарифікація згідно з тарифами вашого оператора мобільного зв’язку).

Це можна зробити з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00 та в суботу з 8:00 до 14:00.

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Нагадаємо, що у 2023 році не буде проводитися перерахунок мінімальної пенсії та деяких надбавок, що прив'язані до цього показника. Проте в уряді пообіцяли провести традиційну індексацію пенсійних виплат попри воєнний стан.

Також деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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