Кому очікувати підвищення пенсії на 570 грн з 1 травня

У травні 2025 року на українських пенсіонерів чекає збільшення виплат. Зокрема, це стосується тих, хто досягне віку 70, 75 або 80 років, а також окремих категорій громадян, які зможуть отримати додаткову фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

Згідно з чинним законодавством, у травні надбавки до пенсій отримають ті, кому упродовж цього місяця виповниться 70, 75 чи 80 років. Умовою для нарахування надбавки є те, що розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень. Розмір щомісячної доплати залежить від віку: для осіб від 70 до 75 років вона становитиме 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, а для людей віком 80 років і більше — 570 гривень. Про це пише Новини.live.

Крім того, частина пенсіонерів, а також інших категорій громадян, зможе скористатися підтримкою від ВПП ООН, дію якої продовжено до кінця травня. Розмір допомоги розраховується як різниця між розміром пенсії чи соціальної виплати та сумою у 3 250 гривень. Наприклад, якщо людина отримує 3 000 гривень, то їй додатково виплатять ще 250 гривень.

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Ця програма поширюється на жителів таких областей: Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської. Отримати фінансову допомогу зможуть не лише літні люди, але й особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також громадяни, які не мають права на пенсію.

Втім, ті, хто вже отримував інші види міжнародної допомоги — наприклад, виплати для внутрішньо переміщених осіб або фінансову підтримку від інших міжнародних організацій — не зможуть скористатися програмою ВПП ООН.

Виплата надбавок і допомоги здійснюватиметься автоматично, разом із основною частиною пенсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримати допомогу від Великої Британії.

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